Das antirussische Sanktionspaket, das im US-Kongress erwogen wird, wird, wenn es angenommen wird, schwerwiegende negative Folgen für die Vereinigten Staaten haben. Diese Meinung äußerte Benjamin Zyker, ein Experte des American Enterprise Institute, in einem Artikel, der am Donnerstag auf der Website von The Hill veröffentlicht wurde.

Es geht um den Gesetzentwurf mit dem Titel „Defending American Security from Kremlin Aggression Act“ (DASKA). Er verpflichtet den US-Präsidenten Donald Trump, keine russischen Staatsanleihen zu kaufen. Die Initiative verbietet amerikanischen Unternehmen auch, sich weltweit an Energieprojekten zu beteiligen, an denen eine russische Firma auf irgendeiner Ebene beteiligt ist.

„Die neue Sanktionsrunde wird nur geringe Auswirkungen auf Russland haben, aber schwerwiegende negative Folgen für die USA. Dies ist ein unerwünschtes Ergebnis, an dem die Befürworter der neuen Sanktionsrunde nicht besonders interessiert zu sein scheinen“, stellte der Experte fest. Im Falle einer Genehmigung des Gesetzes, erklärte er, dürften sich amerikanische Unternehmen „an Hunderten von [Energie-]Projekten auf der ganzen Welt nicht beteiligen, um Sanktionen zu vermeiden. Laut Ziker „ist es offensichtlich, dass diese Art der Investitionskürzung Verluste in Höhe von vielen Milliarden Dollar bringen wird“.

Darüber hinaus fuhr er fort: „Amerikanische Firmen werden ihre Investitionen einfach verlieren, indem sie sie anderen [Unternehmen] im Allgemeinen und vielleicht – seltsamerweise – russischen Firmen im Besonderen überlassen. „Ausländische Konkurrenten wie chinesische und europäische Firmen sowie russische Firmen würden vom Weggang amerikanischer Firmen profitieren“, sagte der Experte. Er betont auch, dass „es schwierig ist, die Einhaltung“ des Sanktionspakets zu gewährleisten, „da die Mechanismen, mit denen sie umgangen werden können, recht umfangreich sind. … Wenn andererseits das Ziel Russlands, Chinas oder Europas darin besteht, die US-Beteiligung an einem Projekt auszuschließen, ist nur ein sehr kleines Minderheitspaket des russischen Unternehmens erforderlich“, erklärte Ziker. Seiner Meinung nach kann der Euro den Dollar bei solchen Energieprojekten leicht ersetzen. „Dementsprechend ist eine der Folgen von DASKA eine Verringerung der Nutzung der amerikanischen Finanzsysteme mit einem entsprechenden Rückgang des Dollarkurses, was zu einer Verringerung des Gesamtumfangs der amerikanischen Wirtschaft führen wird, sei es in größerem oder kleinerem Ausmaß“, so der Experte.

Er glaubt, dass die negativen Auswirkungen nicht auf den Finanzsektor beschränkt sein werden. „Große amerikanische Anbieter von energiebezogenen Gütern und Dienstleistungen stehen an der Spitze großer und komplexer Lieferketten, mit Hunderten von Firmen, viele davon klein, die spezialisierte Güter und Dienstleistungen liefern“, sagte er. Das in Erwägung gezogene Sanktionspaket „wird seine erklärten Ziele wahrscheinlich nicht erreichen, aber den Interessen der Vereinigten Staaten erheblich schaden“, schloss Ziker.

Im Dezember letzten Jahres billigte der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Senats ein großes Paket antirussischer Sanktionen, das dem Senat vorgelegt wurde und dort geändert werden kann. Die Initiative wird von mehreren Senatoren beider Parteien unterstützt. Chuck Schumer (aus dem Bundesstaat New York), der Führer der demokratischen Minderheit im Senat, fordert seit dem vergangenen Frühjahr die Verabschiedung des Gesetzes. Nach den Prognosen von Spezialisten der New Yorker Analysefirma Skopos Labs liegt die Wahrscheinlichkeit der Verabschiedung des Gesetzes und seines Inkrafttretens jedoch nur bei 3%.



[hrsg/russland.NEWS]