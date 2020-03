EU verlängert Sanktionen wegen Ukraine

Die Europäische Union hat Sanktionen gegen russische Bürger, die am 15. März geendet hätten, offiziell um sechs Monate verlängert. Dies geht aus der Erklärung des EU-Rates hervor, die am Freitag in Brüssel verteilt wurde.

„Der Rat hat heute beschlossen, dass die Sanktionen wegen Handlungen, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, um weitere sechs Monate, bis zum 15. September 2020, verlängert werden sollen“, sagte er.

In der Erklärung wurde betont, dass „diese restriktiven Maßnahmen nicht nur das Einfrieren von Geldern, sondern auch ein Verbot der Bereitstellung von Geldern oder anderen wirtschaftlichen Ressourcen für die aufgeführten Personen vorsehen. Derzeit gelten sie für 175 Einzelpersonen und 44 Einrichtungen, nachdem zwei verstorbene Personen von der Liste gestrichen wurden“, heißt es darin.

Die politische Entscheidung zur Verlängerung der Sanktionen wurde von den Botschaftern der EU-Mitgliedsstaaten bereits am 4. März ohne Diskussion getroffen. Am Freitag wurde sie ebenfalls ohne Diskussion vom EU-Rat angenommen, danach wurde sie im Amtsblatt veröffentlicht und wird am nächsten Tag, Samstag, 14. März, in Kraft treten.

Im Jahr 2014 begann die EU, Sanktionen gegen russische und ukrainische Bürger zu verhängen, „im Zusammenhang mit Handlungen, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen“. Auf der schwarzen Liste stehen 175 Personen, Bürger Russlands und der Ukraine, sowie 44 juristische Personen, hauptsächlich die Behörden und Militärformationen der proklamierten Volksrepubliken Donezk und Lugansk.

Die Europäische Union hat im Zusammenhang mit den Ereignissen in der Ukraine im März 2014 begonnen, gegen Russland Sanktionen zu verhängen. Die Entscheidung, dass die EU „bei ausbleibender Entspannung auf der Krim“ „Druckmaßnahmen gegen Russland“ anwenden wird, wurde auf einem EU-Notgipfel am 6. März 2014 getroffen. Gleichzeitig wurden die Verhandlungen über ein visumfreies Regime und ein neues Grundabkommen über die Zusammenarbeit ausgesetzt. Dann führte die EU drei Sanktionspakete gegen Russland ein: das persönliche, sektorale und das sogenannte Krim-Sanktionspaket (gegen Krimunternehmen gerichtet).



[hrsg/russland.NEWS]